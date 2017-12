Volante Abuda vai trocar a Ponte Preta pelo Atlético-GO

O meio-campista de 27 anos foi formado na base no Paysandu e se profissionalizou na Ferroviária. Desde então, passou por Petrolina-PE, Cruzeiro-RS e Vasco, no qual permaneceu entre 2012 e 2014.

Em 2015, estava no elenco da Chapecoense até se transferir para o turco Gaziantepspor. Na Ponte Preta, Abuda, que chegou em julho passado, pouco atuou. Foram oito jogos - apenas três como titular - entre Brasileirão e Copa do Brasil. Sequer marcou gols.

Enquanto isso, o clube campineiro segue no mercado em busca de jogadores e tem como prioridade a contratação de um atacante. Lucca, do Corinthians, e Lins, do Figueirense, são dois nomes que interessam à diretoria pontepretana.