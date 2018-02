Volante Andrade é apresentado no Sporting Braga O volante Andrade foi apresentado oficialmente, nesta quinta-feira, como reforço do Sporting Braga, de Portugal, para a temporada 2006/2007. O contrato do jogador com a equipe portuguesa é válido pelos próximos três anos e meio. Andrade se destacou pelas fortes cobranças de falta e foi considerado um dos melhores em sua posição no último Campeonato Brasileiro, quando atuou pelo Vasco da Gama. O jogador, de 25 anos, chegou a negociar com o Palmeiras, mas não houve acordo com o clube paulista. O volante, revelado nas categorias de base do Santos, terá como companheiros os também brasileiros Marcel e Zé Carlos.