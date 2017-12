Volante argentino vai reforçar o Guarani O volante argentino Loscri finalmente está regularizado para defender o Guarani. Após quase 50 dias de sua contratação, o jogador será a principal novidade para a partida contra o Ituano, domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele teve problemas para conseguir sua liberação junto ao Racing e, inclusive, teve que passar alguns dias na Argentina para resolver o problema. "Finalmente estou livre para jogar. Tive pouco contato com o Joel Santana (técnico), mas treinarei para ganhar uma chance", comemorou . Apesar da motivação do argentino, Joel ainda não confirmou se o escalará entre os titulares. Isso porque o jovem Roberto vem agradando, enquanto Sidney é intocável. Enquanto isso, a diretoria do Guarani ainda estuda a contratação de mais dois reforços para fechar o elenco. As prioridades são um lateral-direito e um zagueiro. Para a lateral os nomes mais comentados são de Chiquinho (Fortaleza), Daniel (Palmeiras) e Neném (ex-Palmeiras e atualmente sem clube). Na defesa, o Odvan é o nome mais forte. O time campineiro ocupa a nona colocação do Grupo 2 do Paulistão, com três pontos.