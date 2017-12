Volante argentino vira opção no Guarani Com a liberação da inscrição do volante argentino Loscri, o técnico do Guarani, Joel Santana, passou a ter uma grande dúvida para o meio campo. É que o jogador pode ganhar a vaga de titular, mas para que isso aconteça Roberto, de 18 anos e que vem sendo elogiado pelo treinador, teria que voltar para o banco. Joel ainda não adiantou o que fará para o jogo de domingo, contra o Palmeiras, em São Paulo, pois ainda prefere analisar as opções que tem durante a semana. "Terei alguns treinamentos para avaliar. O Roberto já vem jogando e está no ritmo do time, enquanto o Loscri ainda não jogou", ponderou. Mas essa dúvida pode ser resolvida sem que nenhum dos dois jogadores sejam prejudicados, já que o outro volante titular, Sidney, reclama de dores no joelho e virou dúvida. Loscri foi contratado junto com o também argentino Liberman, em dezembro, e vinha apenas treinando com o elenco. Irritado com a morosidade da Justiça argentina, ele viajou no último domingo para Buenos Aires para resolver a sua situação no Racing. E voltou com tudo em ordem. Joel Santana gostou do aproveitamento do coletivo da tarde e pretende realizar outro treino semelhante na sexta-feira à tarde para definir o time. O Guarani ainda não venceu no Paulistão, com três empates e uma derrota.