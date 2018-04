Volante chileno Maldonado é o novo reforço do Corinthians

SÃO PAULO - O volante chileno Cláudio Maldonado é o mais novo reforço do Corinthians. O jogador de 33 anos treinava no clube desde janeiro, onde tentava recuperar a forma física após duas cirurgias no joelho esquerdo.

"Amigos e amigas! Hoje posso falar que sou jogador do Corinthians! Contrato assinado!! Que mais posso pedir?! Obrigado!", escreveu o jogador.

Maldonado foi jogador do Flamengo entre 2009 e 2012, mas sofreu com constantes lesões no joelho - foi operado duas vezes na temporada passada, ficando afastado dos gramados de fevereiro até o fim de 2012. O jogador começou a carreira no Colo-Colo, passando ainda por São Paulo, Cruzeiro, Santos e Fenerbahçe. O volante foi convocado 44 vezes para a seleção chilena, onde marcou um gol.