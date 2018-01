Volante Cristian é anunciado como reforço do São Caetano

Derrotado nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, o São Caetano fechou a contratação de um jogador renomado para tentar reagir na competição. Nesta terça-feira, o clube do ABC anunciou a chegada do volante Cristian, que estava sem clube após passagens recentes por Grêmio e Corinthians. Ele assinou um acordo válido até o fim do torneio estadual.

+ Tabela do Campeonato Paulista

Cristian, de 34 anos, ficou sem time após o fim do seu contrato com o Corinthians em dezembro de 2017. Durante a última temporada, ele nem entrou em campo pelo clube do Parque São Jorge, que o emprestou ao Grêmio. No time gaúcho, então foi pouco usado, com apenas cinco jogos disputados.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agora com o futuro definido, Cristian prometeu ajudar o São Caetano a reagir no Paulistão. "Somos um grupo. Aqui temos um bom time e podemos sair desta situação (últimas colocações). Precisamos somar pontos. O Campeonato Paulista é difícil, mas temos condições de permanecer nele. Vamos em busca disso", afirmou.

Embora tenha atuado pouco recentemente, Cristian possui uma carreira com momentos de brilho, também tendo defendido Paulista, Atlético Paranaense, Flamengo e o Fenerbahçe. Além disso, acumula títulos como os das edições de 2005, pelo Paulista, e de 2009, pelo Corinthians, da Copa do Brasil. O volante também venceu duas vezes o Campeonato Turco.

E apesar da inatividade, Cristian assegura que poderá ser aproveitado em breve pelo São Caetano. "Venho treinando normalmente com o pessoal. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O importante é contribuir e ajudar de uma maneira favorável para o clube e todos", destacou o meio-campista.