Volante Cuéllar já é jogador do Flamengo, anuncia clube colombiano O volante Gustavo Cuéllar já é jogador do Flamengo. Pelo menos é isso que informa o Deportivo Cali, clube que detinha os direitos econômicos e federativos do jogador de 23 anos e, nesta quarta-feira, publicou comunicado oficial em seu site para confirmar a negociação, que teve rápido desenrolar nas últimas horas.