Volante dá susto em treino do Botafogo O volante Thiago Xavier deu um susto, nesta sexta-feira, na comissão técnica, nos funcionários e nos demais jogadores do Botafogo. Ele desmaiou após chocar-se com o volante Juca durante o coletivo entre reservas e titulares, disputado em Caio Martins. O jogador recebeu uma cotovelada no rosto, caindo em campo desacordado. Thiago Xavier foi levado para o Hospital das Clínicas de Niterói e passa bem. ?Ele está lúcido. Sofreu traumatismo craniano devido à pancada e, por essa razão, desmaiou por dez minutos?, declarou o médico do clube, Eric Sweet. O volante alvinegro foi submetido no início da noite desta sexta a um exame de tomografia e somente receberá alta na manhã deste sábado. Por precaução, ele será poupado do jogo de domingo contra o Goiás, no estádio Luso-Brasileiro. O volante Juca não quis falar sobre o incidente. Time ? O técnico Celso Roth barrou o atacante Alex Alves, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro com 12 gols. Com isso, ele escalará Reinaldo ao lado de Guilherme.