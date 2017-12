Volante descobre ter problema cardíaco O meio-campo Bebeto Campos, 30 anos, do Paysandu, tem um problema no coração - miocardiopatia que suscetibiliza o aparecimento de arritmia -, mas deverá passar por exames complementares para saber se ainda pode continuar jogando futebol. A doença do jogador do time paraense seria parecida com a que provocou a morte do zagueiro Serginho, do São Caetano, embora os médicos do Papão neguem qualquer semelhança. Eles garantem que o coração de Bebeto não apresenta aumento de tamanho como o do jogador paulista. "Abatido, Bebeto Campos disse desconhecer seu problema cardíaco, acrescentando que nunca sentiu nada. Ele espera que os novos exames que fará o liberem para enfrentar o Paraná, no próximo domingo. O comprometimento do músculo cardíaco foi descoberto durante exames cardiológicos realizados em todo o elenco do Paysandu, na semana passada. "A diretoria bicolor ordenou que todos os jogadores fossem submetidos a testes numa clínica cardiológica de Belém após a morte de Serginho. Por conta do resultado, o departamento médico do clube resolveu poupar Bebeto Campos na partida contra o Palmeiras, no sábado passado, informando à imprensa que ele não havia viajado para São Paulo por problema de contusão. "O jogador chegou a ser relacionado para a partida, mas retornou à sua residência do aeroporto de Val-de-Cães, em Belém, antes de seus colegas entrarem no avião com destino a São Paulo. Os jogadores do Papão não ficaram sabendo da doença de Bebeto Campos, o que certamente influenciaria a todos negativamente durante o jogo contra o Palmeiras. "Os exames preliminares dos outros atletas não apresentaram problema, mas revelaram um detalhe curioso: o atacante Zé Augusto, de 29 anos, durante os testes cardiológicos, contou aos médicos que jamais havia realizado qualquer exame do coração. "Graças a Deus deu tudo certo", resumiu o jogador, querido pela torcida pela raça e pela velocidade que costuma apresentar dentro de campo. "A partida do Papão contra o Paraná, no domingo à tarde, no Mangueirão, é fundamental para os paraenses se distanciarem cada vez mais da zona de rebaixamento. Com 47 pontos, o clube ocupa a 16ª colocação. Para afastar qualquer ameaça de cair para a Série B, terá que somar 54 pontos. Ainda lhe restam seis partidas, três delas dentro de casa.