Volante desfalca o Flu na estréia O Fluminense não contará com o volante Arouca para o clássico da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo. Apesar de regressar nesta sexta-feira do Chile, onde estava com seleção sub-20, Arouca não será reintegrado à equipe imediatamente, por causa do desgaste da viagem. Para a vaga dele, Preto Casagrande está confirmado. Arouca fez ótimo Campeonato Carioca e foi um dos destaques da competição. Ele voltará ao time na segunda rodada. Nesta sexta-feira, o técnico Abel Braga teve de lidar com outro problema nas Laranjeiras: o também volante Marcão não pôde treinar. Ele sofreu pequena intervenção cirurgica no nariz e vai ter de usar uma máscara de proteção. Se não puder atuar, será substituído por Igor.