Volante deve estrear no Botafogo-SP O volante Edgar deve ser a grande novidade do Botafogo contra o invicto Rio Branco, sábado, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em partida do Campeonato Paulista da Série A-1. Ele deve fazer sua estréia no meio-campo, aproveitando a suspensão de Róbson Nese, que recebeu o segundo cartão amarelo. O jogador não esconde a ansiedade. ?Venho treinando para jogar e , agora, parece que chegou minha vez?, comemorou Edgar. Mas o técnico Lori Sandri tem vários problemas para definir o time. Além de Róbson Nesse o volante Chicão também recebeu o segundo cartão amarelo. Tanto o volante Douglas, como o zagueiro Bell terão condições de jogo depois de cumprir a automática. Dois jogadores estão no departamento médico: o goleiro Maurício, com problemas nas costas, e o atacante Gauchinho, com uma lesão na perna direita. A utilização de ambos contra o Rio Branco só deve ser definida no coletivo de sexta-feira cedo, quando o time também será confirmado. O Botafogo realiza campanha regular dentro do Campeonato Paulista da Série A-1. Tem oito pontos em cinco jogos e ainda não perdeu em seu estádio, onde atuou três vezes e teve muita sorte. Venceu um jogo, contra o União de Araras, e somou dois pontos extras, contra Palmeiras e Ponte Preta.