Volante do Botafogo lamenta suspensão em semifinal O volante Bruno estava triste nesta segunda-feira. O terceiro cartão amarelo sofrido no jogo com o Macaé, no último fim de semana, vai tirá-lo de um jogo tão importante: o clássico contra o Flamengo, válido pelas semifinais da Taça Guanabara, domingo, no Engenhão.