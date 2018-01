Volante do Fenerbahçe sofre atentado a tiros após deixar o CT

O volante Mehmet Topal, atualmente no Fenerbahçe, foi vítima de atentado nesta terça-feira, na cidade de Istambul, na Turquia, conforme veiculou a emissora CNNTÜRK. O atleta, também com passagens por Galatasaray e Valencia, havia acabado de deixar o centro de treinamento do clube em que atua, quando seu veículo foi atingido por tiros.

Segundo relatos do próprio jogador, dois ou três disparados foram dados por homens desconhecidos. O jogador, de 29 anos, imediatamente acionou a polícia, que iniciou operação para tentar identificar e localizar os autores da agressão armada. Em 5 de abril deste ano, o ônibus que transportava a delegação do Fenerbahçe, com Topal entre os jogadores, para a cidade de Rize, foi alvo de ataque na cidade de Trabzon. Um homem armado atirou contra o ônibus do time e deixou gravemente ferido o motorista, que foi baleado.