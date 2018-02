Volante do Goiás negocia com São Paulo O empresário Paulo Guerra, que cuida dos interesses do volante Josué, do Goiás, acredita que há muita possibilidade de o jogador defender o São Paulo no ano que vem. ?Temos um compromisso verbal com o São Paulo e acredito que as negociações vão terminar bem?, disse nesta sexta-feira. Guerra faz planos para continuar dando uma boa assessoria ao jogador de 25 anos. ?Ele vai precisar. Estará em uma cidade grande, que não conhece, e vou estar sempre junto. Ele sempre estará bem assessorado.? O contrato de Josué com o Goiás termina em 30 de janeiro. O interesse do São Paulo vem desde o começo deste ano, mas a transação não ocorreu porque a diretoria do Goiás irritou-se com a forma como o São Paulo contratou Danilo. Paulo Guerra não acredita que as seqüelas impeçam a vinda do jogador. ?Sempre que um time perde um jogador fica bravo, isso é comum. Só que a vida continua e outros negócios saem.? O ?compromisso verbal? começa a se transformar em compromisso real a partir de 19 de dezembro, quando a diretoria do São Paulo passará a tratar de contratações. Antes disso, os diretores não falam, mantendo um pacto que fizeram para evitar que os jogadores atuais se sintam incomodados com a vinda de reforços. A diretoria espera anunciar a contratação antes do final do ano e que Josué se apresente a Leão juntamente com os outros jogadores. Guerra também espera. ?Acho que vamos conseguir resolver tudo antecipadamente para já procurar um bom apartamento em São Paulo para o Josué. Ele é muito bom. Se estivesse em um time grande, já estaria na Seleção. Pelo Goiás, ele foi convocado uma vez, pelo Vanderlei Luxemburgo. Agora, se estiver em um time de primeira linha mundial como é o São Paulo, sua carreira vai deslanchar de vez.? Ele não se cansa de elogiar o pupilo. ?É um jogador moderno. Um volante que sabe desarmar e jogar também. Vai ao ataque e tem personalidade. Vai fazer muito sucesso num time grande.? Leão não tem muita certeza sobre o sucesso que o jogador pode alcançar. ?Ele é um jogador muito comentado, falam muito dele, mas precisa mostrar num grande centro o mesmo que tem mostrado no Goiás.? As dúvidas de Leão sobre Josué não se mantém quando o nome comentado é o de Mineiro, volante do São Caetano. ?Ele sempre jogou em São Paulo e fez uma boa carreira aqui. E chegou à Seleção Brasileira, não se pode esquecer.? Chegou à Seleção levado por Leão. Mas o técnico não tem só elogios a Mineiro. ?Ele teve a fase de ascensão, agora está se mantendo e logo vai começar a cair.?