Volante do Linense pede desculpas a Moisés; veja o vídeo

O volante Zé Antonio, do Linense, gravou um depoimento em vídeo pedindo desculpas ao palmeirense Moisés por ter causado a lesão no joelho esquerdo que o tirará dos gramados por seis meses. O jogador também se desculpou com a torcida do Palmeiras pelo incidente, ocorrido no último domingo.

"Estou aqui para pedir desculpas pelo acontecido no lance em que acabei me envolvendo na partida de ontem (domingo) com um companheiro de trabalho, que é o Moisés", disse o jogador em vídeo publicado nas redes sociais do Linense. "Também queria pedir desculpas para a torcida palmeirense", acrescentou Zé Antonio.

A contusão de Moisés - rompimento de dois ligamentos do joelho esquerdo, com previsão de seis meses de recuperação - causou a ira dos palmeirenses nas redes sociais. Zé Antonio afirmou que foi ameaçado de morte em sua página no Facebook. O motivo maior da indignação é o fato de o jogador também ter causado uma contusão anterior do palmeirense. Coincidentemente, no ano passado, o palmeirense sofreu uma fratura no pé direito após levar um pisão do mesmo jogador, em um jogo também contra o Linense.

Para se defender, Zé Antonio afirma no vídeo que já atuou em dois clubes ao lado de Moisés. "Já tive oportunidade de jogar com ele em dois clubes. Jogamos na Portuguesa em 2010 e no Sport em 2012. É uma pessoa que eu tenho total admiração. Infelizmente, aconteceu esse incidente ontem em um lance normal de jogo. Infelizmente, aconteceu essa lesão. Espero que ocorra tudo bem com sua recuperação. É um jogador brilhante com um grande futuro pela frente. Eu nenhum momento eu tive intenção de machucar o jogador", disse Zé Antonio.