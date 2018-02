Volante do Marília faz novo exame Afastado preventivamente dos treinos no Marília, por apresentar problemas cardíacos, o volante Senegal fará novo exame nesta sexta-feira, em São Paulo. Segundo o gerente de futebol do clube, Júlio César Rezende, o jogador passará por uma ressonância magnética, para saber a gravidade de seu caso. Mas o chefe do departamento médico do Marília, Roberto Mizobuchi, revelou que ainda é cedo para se fazer uma previsão sobre o futuro da carreira de Senegal, que tem 33 anos. "Sem este exame que vai ser realizado não se pode fazer qualquer previsão ou dar algum diagnóstico. A própria família do Senegal pediu-nos que não nos pronunciássemos até a realização deste novo exame", disse o médico. Mizobuchi contou ainda que Senegal foi submetido a vários exames de rotina. Na parte cardíaca, foram quatro procedimentos: eletrocardiograma, cintilografia, teste de esforço e ecocardiograma. Em todos eles a irregularidade foi constatada e, por isso, a necessidade da ressonância magnética. Reforço - Enquanto isso, a diretoria do Marília anunciou mais uma contratação. Trata-se do lateral-esquerdo Cláudio, de 26 anos, indicado pelo técnico Luiz Carlos Martins, que trabalhou com ele na Portuguesa, Santo André e Joinville.