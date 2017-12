Volante do Marília vai para o Corinthians Mais um jogador do interior paulista garantiu vaga no pacotão de reforços que o Corinthians vai apresentar nesta sexta-feira no Parque São Jorge, com direito a muitos fogos e ao toque da tradicional sirene. É o volante Zé Luís, um dos destaques do Marília no Campeonato Brasileiro da Série B. A negociação foi confirmada no início da noite pela diretoria mariliense, que não quis revelar os valores envolvidos na negociação. O clube do interior não recebeu nada pelo empréstimo, mas estipulou o passe em US$ 2 milhões. O jogador também tinha proposta do Flamengo, mas preferiu realizar o sonho de defender o Corinthians. O clube da capital foi representado pelo vice-presidente, Fran Papaiordaou. Sem dinheiro em caixa, o clube está tentando quitar seus débitos com a saída de seus principais jogadores. "Alguns vão sair, mas outros vão chegar", disse o presidente José Roberto Mayo, o popular Beto Mayo. No caso de Zé Luís, o clube tem 50% dos seus direitos federativos e pretende, no mínimo, valorizar seu jogador para uma eventual venda para o exterior. José Luis Santos da Visitação é baiano, nascido em Salvador, e tem 24 anos (23/03/1979). Alto (1,82m) e forte, é um volante especialista na marcação, de muita pegada. Mas também marcou quatro gols na Série B. Na véspera, a diretoria já tinha liberado o goleiro Mauro para o Santos, mas nesta quinta-feira confirmou mais um reforço para o técnico Flávio Lopes: o meia-atacante Danilo, do Figueirense.