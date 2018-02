Volante do Rio Branco no Piacenza O volante Pituco, revelação do Rio Branco, acertou sua transferência para o Piacenza, da Segunda Divisão da Itália. O fato de ter o passaporte italiano foi crucial para a sua transferência, uma vez que ele não atuaria no futebol italiano como estrangeiro. Revelado nas categorias de base, Pituco se destacou na Copa São Paulo deste ano, quando marcou seis gols. Além do time de Americana, o volante também passou pelo St. Patrick, da Irlanda. Enquanto isso, o técnico Luís Carlos Cruz segue preparando o time para a disputa do Campeonato Paulista. Ele deve receber nos próximos dias o reforço de um zagueiro. A diretoria mantém o nome em sigilo, mas sabe-se que é um jogador de 31 anos e que já foi campeão da Série B, além de ter participado Copa Libertadores da América. Para o Paulistão 2005, a diretoria já trouxe os zagueiros Baggio e Max Sandro, os laterais Jorginho e Marcos Paulo, os volantes Moisés, Felipe e Ricardo Lima, o meia Fabiano Gadelha, além dos atacantes Sérgio Lobo, Capitão e Cristiano.