Volante do Vasco é roubado no Rio O volante Da Silva não foi o destaque da vitória do Vasco sobre o Fluminense, por 1 a 0, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, mas mostrou a vontade de sempre na marcação. Nesta segunda-feira, porém, o jogador ?falhou? neste quesito. Quando estava em um supermercado fazendo compras, seu carro foi assaltado. Resultado: ele perdeu o toca-fitas, documentos e R$ 50,00. "Isso acontece, mas, pelo menos, não estava presente. De repente eu levo um tiro e a coisa seria pior. O que perdi posso comprar de novo", disse Da Silva. Em seguida, o jogador demonstrou estar descontraído com a situação e até fez uma brincadeira. "Tomara que o ladrão seja vascaíno para devolver os meus pertences. Se for rubro-negro, estou perdido."