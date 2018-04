Volante Edenílson quer usar chance para se firmar no Corinthians

SÃO PAULO - O volante Edenilson afirmou nesta segunda-feira que pretende aproveitar as chances recebidas no Corinthians nas rodadas inicias do Campeonato Brasileiro para se firmar de vez no time. O jogador, que costuma ser improvisado na lateral direita, foi titular na estreia na competição, diante do Botafogo, e será mantido na equipe no duelo com o Goiás, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Serra Dourada, pela segunda rodada da competição.

"Estou completamente de tanque cheio, estou à disposição, quero cravar uma vaga na equipe", disse Edenilson, que será mantido na lateral direita porque Alessandro ainda não está recuperado de uma lesão na coxa direita. Ele revelou preferência em atuar nessa posição. "Até pra ter um planejamento, prefiro a lateral", completou, ressaltando, porém, que faz a função que o técnico Tite preferir. "Não adianta vir falar que quero ser lateral, se aparecer oportunidade no meio", acrescentou.

Alessandro não será o único desfalque do Corinthians diante do Goiás. O time também não terá o zagueiro Paulo André, contundido, que deverá ser substituído por Chicão, e o volante Paulinho, na seleção brasileira, que deverá ter sua vaga ocupada por Guilherme, além do meia Renato Augusto, ainda em recuperação de lesão. O técnico Tite também poderá poupar outros jogadores por causa do desgaste físico, como o meia Danilo e o atacante Guerrero.

Edenilson avaliou que os problemas acontecem em virtude do desgaste provocado pelas partidas decisivas da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista, mas garantiu que o Corinthians saberá lidar com os problemas. "As equipes que chegam mais longe no Estadual têm essa desgaste, por isso o Tite prioriza ter um elenco forte", comentou.

Apesar da derrota do Goiás por 5 a 0 para o Cruzeiro, Edenilson negou que o Corinthians terá facilidades na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. "Facilidade não, pelo contrário, vão vir mais motivados. É um jogo difícil, mas a equipe tem qualidade, podemos buscar os três pontos".