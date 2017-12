Volante Edmílson opera joelho direito nesta quinta O volante Edmílson, que foi cortado da seleção brasileira após romper parte do menisco lateral do joelho direito, será operado nesta quinta-feira, às 18 horas, no Brasil, segundo informação da equipe médica do Barcelona, time do jogador brasileiro. Edmílson e o cirurgião René Abadalah, que realizará a operação, entraram em contato com o clube catalão para confirmarem o diagnóstico. Além disso, o jogador e Abadalah disseram que será necessário realizar uma artroscopia. A equipe médica do Barcelona receberá em breve uma filmagem de todos os testes e o resultado da operação. Um dia após ser cortado da seleção por causa de uma lesão no joelho, Edmílson retornou ao Brasil no início da manhã desta quinta-feira. O jogador de 29 anos disse na chegada que gostaria apenas de descansar. Para o seu lugar, Mineiro, do São Paulo, foi convocado.