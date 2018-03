Volante Edmílson troca Barcelona por Villarreal

O volante brasileiro Edmílson, que estava no Barcelona, acertou hoje contrato para defender o Villarreal pelas duas próximas temporadas. Segundo anúncio feito pelo próprio clube, o jogador será apresentado na próxima segunda no estádio de El Madrigal. Formado nas categorias de base do São Paulo, Edmílson começou a trajetória na Europa em 2000, quando foi para o Lyon e conquistou o tricampeonato francês, entre outros títulos. Campeão da Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2002, o volante defendia o Barça desde 2004. Em suas declarações de despedida, ele afirmou ter tentado fazer o melhor possível quando esteve no clube catalão. "As lesões não me ajudaram muito, mas saio daqui apenas com boas lembranças, das pessoas e da cidade. Fui mal nas duas últimas temporadas, e isso é o que me mais me frustra", comentou. Ele também falou sobre a queda de rendimento do elenco: "Nós deixamos de ficar mais comprometidos com o trabalho, pensamos que podíamos vencer tudo. Quando vimos, as equipes estavam muito mais preparadas", destacou. O volante, centro de uma polêmica durante a temporada ao afirmar que existiam "ovelhas negras" entre o elenco, espera não ficar marcado apenas por estas palavras. "Tomara que as pessoas não se lembrem apenas da declaração bombástica, mas de uma pessoa. Quero voltar aqui um dia em Barcelona com a cabeça bem erguida", afirmou. Ao comentar a situação do também brasileiro Ronaldinho Gaúcho, ele reconheceu que o meia-atacante está rendendo abaixo do esperado: "Ele precisa mudar alguma coisa, e certamente já deve saber o que é", destacou o volante, acreditando que o Barça poderá voltar a ser como em 2006.