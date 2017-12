Volante Edson deixa o Fluminense e é confirmado como reforço do Bahia

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia não está economizando no mercado e, nesta segunda-feira, anunciou mais um reforço para a temporada. Novamente, o clube tricolor tirou um jogador do Fluminense: o volante Edson, de 25 anos, que já estava treinando com o elenco mas só agora teve o acordo confirmado.

Edson segue os passos do lateral Wellington Silva, que na sexta-feira passada também deixou o Fluminense para acertar com o Bahia. Assim como o colega, o volante assinou contrato válido por uma temporada com o time baiano.

Trata-se do sétimo reforço oficializado pelo Bahia para a temporada. Além de Wellington Silva e Edson, o clube já havia confirmado os acertos com o atacante Gustavo, os meias Diego Rosa e Zé Rafael e os laterais-esquerdos Matheus Reis e Pablo Armero. O volante Matheus Sales, do Palmeiras, deve ser o próximo a fechar.

Edson tem 25 anos e chegou ao Fluminense em 2014, após um bom Campeonato Paulista com a camisa do São Bernardo. Após um ótimo início no time carioca, se firmou como titular e chegou a ser cobiçado por outros clubes brasileiros, mas em 2016 não repetiu as mesmas atuações, perdeu espaço e, por isso, foi liberado pela diretoria.