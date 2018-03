Volante Elton deve estrear no Santos O técnico Gallo ainda não confirmou o time do Santos para o jogo contra o Atlético-PR, neste domingo, na Vila Belmiro, mas deverá promover a estréia de Elton como segundo volante, no lugar do suspenso Bóvio. Na defesa, tem outra dúvida, pois dificilmente o zagueiro Leonardo estará recuperado de uma contusão no tornozelo. Se não jogar, Halisson deverá ser seu substituto. Os demais jogadores são os mesmos que iniciaram o jogo contra o Coritiba e durante a semana Gallo testou várias alterações para usar durante a partida e a principal delas foi a substituição do meia Luciano Henrique pelo centroavante Fabiano, com Deivid recuando um pouco mais.