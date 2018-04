Volante Fernando descarta pressão por defender Brasil em casa

RIO - O volante Fernando, do Grêmio, apresentou-se na tarde desta terça-feira à seleção brasileira garantindo que não vai sentir o fato de a Copa das Confederações ser o primeiro torneio oficial que disputará pela equipe nacional. Convocado assiduamente a partir da chegada de Luiz Felipe Scolari ao comando da equipe, ele diz estar já à vontade no grupo e também dentro de campo. E acredita que todos os seus companheiros também.

"Nem eu nem os outros jogadores (irão sentir a pressão). Todos os que foram convocados são protagonistas em suas equipes, assumem responsabilidades. Vai ser uma responsabilidade muito grande, jogando no Brasil e diante da nossa torcida, mas é de todos", disse Fernando, na chegada ao hotel em que ficará hospedada a seleção.

Para Fernando, o período de treinos que a seleção vai ter será suficiente para entrosar a equipe e deixá-la pronta para brigar pelo terceiro título consecutivo da competição. "Comparado ao tempo que a gente vinha tendo, quando a gente só almoçava junto e ia jogar, é um tempo razoavelmente bom para que a gente possa se preparar, conhecer o companheiro e, aí sim, chegar muito bem na Copa das Confederações."

Para o volante, o comportamento e a dedicação dos jogadores também fora do campo serão igualmente importantes para o sucesso da seleção. "A conversa também vai ser fundamental. Até porque a gente não vai ter como treinar em grande intensidade. Então, os vídeos e a conversa constante vão ajudar."

Fernando se apresentou instantes depois de Leandro Damião, atacante do Inter, e do preparador físico Paulo Paixão. O lateral Filipe Luis chegou pela manhã. Nesta terça só não se apresentarão os jogadores de Fluminense e Atlético-MG, que têm compromissos por seus clubes na Copa Libertadores, além de Dante e Luiz Gustavo, do Bayern de Munique.

O time alemão não quer liberar os jogadores antes de domingo, pois decide a Copa da Alemanha contra o Stuttgart, no sábado. Mas como o estatuto da Fifa determina que jogador convocado por sua seleção, para uma competição oficial, tem de ser liberado 15 dias antes do início da disputa, ambos não poderão atuar pelo Bayern no sábado, dia 1º.