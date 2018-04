Volante Henrique prevê ano de conquistas no Cruzeiro

"O Cruzeiro é uma grande equipe e merece títulos importantes como a Libertadores, o Brasileiro e o Mineiro. Quero um ano de conquistas e títulos para que a gente venha a crescer muito mais", afirmou.

No entanto, Henrique não terá um ano fácil na disputa por uma vaga no time titular do Cruzeiro. Nesta temporada, ele ganhará a concorrência de Pedro Ken, ex-Coritiba, que será apresentado ainda nesta quarta-feira.

"A disputa no meio de campo sempre existirá, porque o Cruzeiro tem jogadores de qualidade. Vou trabalhar forte para estar entre os 11 dentro de campo", avisou o volante.