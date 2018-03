Volante Hernanes ainda é dúvida para o clássico contra o Santos

Enquanto um volta a se firmar no time, após lesão no tornozelo esquerdo, outro pode ficar fora do clássico deste domingo, contra o Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro, pelo mesmo problema. São eles o atacante Aloísio e o volante Hernanes, que mesmo com dores, vinha jogando as últimas partidas do São Paulo. Veja também: Para colombiano Molina, o São Paulo é favorito no Brasileirão Santos anuncia contratação do meia Robson, ex-Mogi Mirim Lateral Cafu pode ser a novidade no Santos para o Brasileirão Aloísio será o comandante do ataque são-paulino, já que o titular Adriano está com a Seleção Brasileira, que enfrenta neste sábado o Canadá, em amistoso em Seattle, nos Estados Unidos. Para o camisa 14 do São Paulo, é importante o time vencer sua primeira partida no Campeonato Brasileiro para embalar na competição. "Precisamos apenas de uma vitória agora. Se vencermos na Vila, iremos recuperar o moral que estamos precisando e buscar a liderança", diz Aloísio, confiante na conquista dos três pontos. A preocupação do técnico Muricy Ramalho, fica mesmo por conta do volante Hernanes, que mais uma vez poupado, não participou do treinamento desta manhã, no CT da Barra Funda. O jogador foi preservado da maioria das atividades do clube na semana, tendo participado apenas de metade de um coletivo, nessa sexta-feira. Hernanes ainda será reavaliado no dia do jogo, pelo departamento médico do clube.