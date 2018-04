Volante Jean admite ansiedade para 'final' do Fluminense contra Caracas

RIO - O Fluminense precisa apenas de um empate nesta quinta-feira, contra o Caracas para chegar às oitavas de final da Libertadores. Mesmo atuando em São Januário e diante de um adversário que nunca venceu no Brasil - foram seis derrotas em sete partidas -, a tranquilidade passa longe da equipe carioca.

Para o volante Jean, por exemplo, o confronto diante dos venezuelanos será a primeira de uma série de "finais" para o Fluminense na temporada. "É de fato uma final. Agora o ano começou. Vamos ter uma sequência de decisões pela frente e a primeira delas é diante do Caracas. A classificação nos dará motivação também para a sequência do Carioca", apontou.

Contra o Fluminense há a pressão e os desfalques de nomes como o artilheiro Fred e os meias Deco e Thiago Neves, todos lesionados. Para piorar, a equipe vem de uma derrota por 3 a 1 no clássico com o Flamengo, mas tem a vantagem de ser líder do Grupo 8 e confirmar a primeira colocação da chave com uma vitória.

O técnico Abel Braga ainda lembrou que os cariocas terão a força da torcida a seu favor. "Acho que por estarmos (em localização mais central) da cidade o público será maior. São Januário é uma boa opção. O apoio é fundamental ainda mais em uma partida complicada e decisiva", comentou.