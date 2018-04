Volante Jean vê base titular como principal trunfo do Fluminense

ATIBAIA - Ao contrário de outros anos, o Fluminense está sendo tímido no mercado de transferências em 2013, tanto que só contratou o atacante Rhayner e os laterais Fabian Monzón e Wellington Silva. A situação, porém, não preocupa o volante Jean. Para ele, a manutenção da base que faturou o título do Campeonato Brasileiro deve ser o principal trunfo da equipe nesta temporada.

"Temos um entrosamento a longo prazo. Tem um ano que este time está jogando igual, mesmo estilo de jogo, mesma formação. Temos que manter esse planejamento e formação para que possamos alcançar os nossos objetivos", disse, apostando que a base campeã nacional pode ser decisiva na luta pelo título da Libertadores.

Jean também aprovou a decisão da comissão técnica de dividir o grupo do Fluminense no início do Campeonato Carioca, visando fortalecer a preparação para o torneio continental. "Este ano está parecido. Tem um tempo maior de trabalho para quem vinha jogando mais no final do ano passado. Ter esse tempo maior de pré-temporada é importante para nós acertarmos detalhes. É importante esse planejamento", afirmou.

Na manhã desta quarta-feira, o Fluminense encerrou o período de treinamentos em Atibaia, no interior paulista, com a derrota por 4 a 0 para o Audax-SP em um jogo-treino. Na quinta, a equipe vai trabalhar às 16h30, no campo da Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio. A estreia no Campeonato Carioca será neste domingo, às 17 horas, contra o Nova Iguaçu, no Estádio de São Januário.