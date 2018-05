Volante Josimar afirma não se sentir como reserva no Palmeiras

SÃO PAULO - Josimar chegou ao Palmeiras por indicação do técnico Gilson Kleina, após longa negociação com o Internacional. Entretanto, o jogador fez apenas três jogos pela equipe e mesmo assim acredita que não pode ser considerado um reserva de Wesley, como aconteceu na partida contra o Criciúma, quando ele atuou no lugar do titular, que não estava bem fisicamente.

"Não me vejo como um reserva imediato dele. Posso jogar de primeiro ou segundo volante, como o Gilson preferir. O Wesley pode ser também um terceiro homem do meio, depende do técnico. Não me vejo como reserva", disse o volante.

O jogador acredita que possa ser mais importante em uma formação mais defensiva. "O campeonato é longo, e precisamos ter um grupo de qualidade. Quando precisar de um time mais ofensivo, tem o Wesley para jogar e se precisar de uma formação mais de contenção, tem eu, o França e o Eguren. Espero uma sequência maior agora, mas se tiver de ficar no banco, vou respeitar", avisou.

Na opinião do volante, o elenco atual do Palmeiras chama a atenção pela vontade em campo e pelo foco na luta por títulos. "Este é um grupo muito novo, que está crescendo e com muita gana de vencer. Mas o grupo precisa de um título de expressão, assim como eu", explicou o jogador.

Josimar é um dos favoritos a ficar com a vaga de Bruno César, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e desfalca o Palmeiras por cerca de um mês. O Palmeiras volta a campo no sábado, às 21h, para enfrentar o Fluminense, no Pacaembu.