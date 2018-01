Volante Josimar deixa a Ponte Preta e confirma acerto com a Chapecoense

A própria diretoria não quis renovar o contrato do jogador, que esteve longe da boa forma física e, segundo a avaliação, pouco contribuiu para a boa campanha do time no Campeonato Brasileiro. Seu nome já era dado como certo fora de Campinas e desde a última semana esteve ligado ao time de Chapecó (SC).

O volante foi anunciado, oficialmente, pela diretoria alviverde. E além dele o clube confirmou o lateral-direito Gimenez, que defendeu o Goiás na Série A, e o atacante Kempes, que estava no arquirrival Joinville também na primeira divisão nacional. Todos devem se apresentar ao clube no início de janeiro.

Josimar tem 29 anos e foi revelado pelo Internacional. Jogou pela Ponte Preta em 2010, ano em que o clube ascendeu da Série B para a Série A. Deixou o clube campineiro e retornou ao time gaúcho, mas não aproveitou a chance como titular e acabou negociado com o Palmeiras. Não vingou na capital paulista e retornou à equipe de Campinas.

A Ponte Preta está no Grupo B do Paulistão ao lado de Ituano, Novorizontino, Palmeiras e São Bernardo. A estreia no Estadual está marcada para o dia 31 de janeiro contra o Oeste, em Itápolis (SP).