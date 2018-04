Volante Luiz Antônio celebra nova fase sob comando de Jorginho no Flamengo

RIO - Depois de praticamente não ser utilizado durante o período em que Dorival Júnior esteve no comando do Flamengo, o volante Luiz Antônio vive um recomeço com Jorginho. O jogador participou das últimas quatro partidas - uma como titular e três vindo do banco - e, mesmo sem uma vaga cativa na equipe, celebrou as oportunidades para mostrar novamente seu futebol.

"Estou feliz com meu momento. O time também está em um momento bom. O Jorginho tem conseguido repetir a escalação nos últimos jogos e as vitórias estão aparecendo. O grupo vai ganhar condicionamento aqui em Pinheiral e fico contente por estar aqui e poder ajudar", comentou, apontando a importância dos treinamentos que estão sendo realizados na cidade de Pinheiral, interior do Rio.

Luiz Antônio chegou a ter bastante espaço no Flamengo atuando como lateral, mas agora voltou a ser aproveitado em sua posição de origem. Apesar de admitir que prefere atuar no meio, o jogador se diz preparado para ser primeiro ou segundo volante. "Estou preparado para jogar como primeiro ou segundo volante. Se o professor precisar que eu jogue mais atrás, só marcando, estou à disposição para ajudar", comentou.