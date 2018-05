Volante Maicon reclama de sobrecarga na marcação no São Paulo

SÃO PAULO - Depois de ser aprovado com sobras na vitória fácil sobre o CSA, pela Copa do Brasil, o quarteto ofensivo do São Paulo, formado por Pato, Ganso, Luis Fabiano e Osvaldo, tem um novo desafio para se firmar: ajudar na marcação. A preocupação que já sido manifestada pelo técnico Muricy Ramalho e pelo goleiro Rogério Ceni, logo após o resultado de 3 a 0, e foi reafirmada pelo volante Maicon na tarde desta quinta-feira após o treino no Centro de Treinamento da Barra Funda.

Como um dos jogadores encarregados da marcação, Maicon confessou que fica sobrecarregado em alguns momentos do jogo por causa das características ofensivas do quarteto. "Às vezes, ficamos sobrecarregados, principalmente no final dos jogos, quando o time começa a ficar cansado depois de ter se dedicado bastante à marcação. Aí, é preciso ter inteligência para conversar e fechar os espaços", diz o jogador.

Na nova formação testada por Muricy Ramalho, Maicon tem a responsabilidade de marcar ao lado do volante Souza, mas também pode chegar à frente. Foi dele o belo passe para o primeiro gol de Pato com a camisa do São Paulo. "Ele me agradeceu pelo passe, mas essa é nossa função. Estamos ali para servir os jogadores de frente, que têm muita qualidade", afirmou Maicon.

A formação com os quatro jogadores de frente deve ser utilizada na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no dia 20 de abril.

DESFALQUE

O São Paulo confirmou na tarde desta quinta-feira que Alvaro Pereira será submetido a uma cirurgia no nariz no início da próxima semana. O lateral-esquerdo levou uma pancada durante a vitória sobre o CSA e deverá ser submetido à cirurgia na segunda-feira. O cronograma de recuperação, no entanto, não deve prejudicar sua estreia no Campeonato Brasileiro no dia 20.