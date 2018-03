Volante Marcelo Silva deixa o Santos O volante Marcelo Silva, de 26 anos, não integra mais o elenco do Santos. O jogador, que teria seu contrato encerrado na segunda-feira, pediu o seu desligamento do clube, devendo se transferir para o Atlético-MG, do técnico Geninho, com quem trabalhou até o ano passado, na equipe santista. Há mais de dois meses, Marcelo Silva vinha tentando negociar a prorrogação de seu contrato com o Santos. Ele não aceitou a proposta oferecida pelo clube, que melhorou sua oferta, mas não houve acordo. Diante do impasse, o técnico Emerson Leão preferiu dispensar o atleta dos treinamentos. Ele já antevia a transferência do volante, lembrando que era muito grande a diferença da proposta financeira feita pelo jogador com o que a diretoria oferecia. Com a saída do atleta, o Santos passa a contar com apenas dois volantes: Paulo Almeida e Renatinho. Diante desta situação, o treinador espera que, ao retornar dos Estados Unidos, na semana que vem, o clube tenha resolvido o problema da contratação de reforços para o Campeonato Brasileiro. Agora, além de um goleiro e um meia, o Santos precisa de, pelo menos, mais um volante. Amistoso - O Santos enfrenta neste sábado, às 19h20 (horário de Brasília), no Giants Stadium, em New Jersey, a equipe do Glasgow Rangers, da Escócia. Com capacidade para 70 mil espectadores, o estádio foi sede de vários jogos da Copa do Mundo de 1994. Além de enfrentar o Santos, a equipe escocesa já realizou duas partidas na América do Norte, preparando-se para a disputa da temporada 2002/2003, do futebol europeu. O time escalado por Leão para enfrentar o Glasgow é o seguinte: Júlio Sérgio; Maurinho, Preto, André Luís e Léo; Paulo Almeida, Renatinho, Elano e Diego; Fabiano Souza e Alberto.