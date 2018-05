Volante Marcos Assunção assina contrato com o Barueri

O volante Marcos Assunção chegou a ser anunciado como reforço do Barueri em setembro, mas somente nesta segunda-feira o clube confirmou a assinatura de contrato com o jogador até dezembro de 2010. Ele chegou até a treinar no clube, mas alguns imprevistos com a documentação e a falta de ritmo o impediram de jogar no Campeonato Brasileiro de 2009.

Fora do País há dez anos, o jogador estava atuando no mundo árabe desde 2007, onde defendeu o Al Ahli e o Al Shabab. Na Europa, Marcos Assunção passou por Roma (1999 e 2002) e Bétis (2002 e 2007). O meio-campista, de 33 anos, iniciou a sua carreira no Rio Branco, de Americana, e também defendeu Santos e Flamengo no futebol brasileiro. Pela seleção, ele disputou 11 partidas e marcou um gol.

O presidente do Barueri, Marcos Antônio Almeida, feliz pela chegada do novo reforço e pela permanência do clube na primeira divisão do futebol brasileiro, afirmou que atingiu suas metas na temporada e que não fará loucuras à frente do clube.

"Este é um momento gratificante. Nosso projeto era nos manter no Brasileirão. Atingimos a meta e beliscamos a Sul-Americana", disse o dirigente. "Em 2010, vamos manter a linha de contratação como foi este ano. Sem loucuras", concluiu.

Para 2010, o técnico Luiz Carlos Goiano será mantido, mas a boa campanha no Brasileiro - 11.º colocado, com 49 pontos - pode precipitar novas perdas no elenco, com as saídas do zagueiro André Luis e do atacante Fernandinho, que podem ir para o São Paulo.