Volante palmeirense diz que estuda todas as posições Marcelo Oliveira já começou 2014 mostrando a sua face de jogador versátil. Volante que atua também como lateral-esquerdo, ele precisou ser deslocado para a zaga durante o jogo de estreia do Palmeiras no Paulistão, sábado, contra o Linense, e agradou. De acordo com ele, essa versatilidade é explicada por muita dedicação e vontade de aprender.