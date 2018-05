Volante Pierre diz que título em 2010 é obsessão no Palmeiras

A decepção na reta final do Campeonato Brasileiro, quando não conseguiu conquistar o título e ficou fora do grupo das equipes classificadas para a Libertadores, ainda incomoda os jogadores e a torcida do Palmeiras, que realizou protesto no sábado em frente ao Palestra Itália. Um dos jogadores mais identificados com o clube, o volante Pierre admite que a equipe precisará ser campeã em 2010.

"Acho que o nosso grande objetivo do ano será a conquista de um título, de preferência a Copa do Brasil ou o Brasileiro. Nós temos que nos preparar muito forte e fazer de tudo para conquistar uma das duas taças", afirmou, em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

Pierre reconhece que o time terá que enfrentar a desconfiança e a pressão da torcida no início do ano. "Nós tivemos tudo nas mãos para conquistar algum título este ano, mas deixamos escapar. Foi uma frustração enorme. Até por isso, não tenho dúvida que as cobranças serão muito maiores em 2010", comentou.

O jogador, porém, elogiou a qualidade do elenco e revelou ser contra uma ampla reformulação para a próxima temporada. "Temos atletas de seleção, importantes, capacitados para decidir um jogo a qualquer momento. A diretoria vai se mexer, pois sabe também que a conquista de um título nacional dará um novo ânimo para todos", analisou.