Volante Rodrigo Lindoso é o primeiro a renovar com o Botafogo para 2016 O Botafogo anunciou o primeiro "reforço" para a temporada 2016, que marcará a volta da equipe à elite do futebol brasileiro. Nesta terça-feira, o clube acertou os detalhes para a renovação do contrato do volante Rodrigo Lindoso, que estreou com a camisa alvinegra apenas em setembro, mas fechou a Série B como titular absoluto.