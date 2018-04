Volante Sandro vai desfalcar Tottenham até fim da temporada

O jogador deixou o gramado após cair de mau jeito durante o empate por 0 x 0 com o Queens Park Rangers, pelo Campeonato Inglês, no sábado.

"Após consultar o cirurgião, o clube informa que Sandro deve ficar afastado dos gramados pelo restante da temporada", disse o Tottenham em seu site oficial.

O jogador, de 23 anos, disputou 27 partidas pelo Tottenham nesta temporada.

O time, que enfrenta no domingo o líder do Campeonato Inglês Manchester United, está em quarto lugar na tabela, com 40 pontos em 22 jogos.

