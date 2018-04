Volante sérvio revela que trocará o Benfica pelo Chelsea

LISBOA - Derrotado por Ibrahimovic no Prêmio Puskas de gol mais bonito do ano em 2013, o sérvio Nemanja Matic deverá trocar o Benfica pelo Chelsea, exatamente o seu último clube. Pelo menos foi isso que o meio-campista de 25 anos afirmou em entrevista publicada nesta terça-feira pelo site do jornal português A Bola.

"O jogo contra o Porto foi a minha última partida. Joguei aqui dois anos e meio, dei o meu melhor em cada treino, em cada jogo, e agora é o momento certo para sair. Quero melhorar, quero ir para uma liga melhor e quero ir para o Chelsea, clube do qual também gosto", disse Matic, que atua como primeiro volante, em função parecida com a do nigeriano Mikel.

De acordo com o A Bola, Matic tem uma cláusula de rescisão contratual de 50 milhões de euros, mas como o Benfica foi eliminado prematuramente na Liga dos Campeões e, com isso, está com o orçamento apertado, a venda deve ser concretizada por um valor em torno de 30 milhões de euros.

De qualquer forma, já é um grande lucro para o Benfica, que contratou o jogador como moeda de troca na negociação que levou David Luiz ao Chelsea. Na ocasião, Matic, que defendeu o time inglês entre 2009 e 2011, estava avaliado em 5 milhões de euros.