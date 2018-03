Volante troca a Ponte pelo Japão Nem mesmo a volta da maré boa na Ponte Preta impediu a saída de mais um jogador no elenco. A direção do clube confirmou a liberação do volante Reginaldo Vital, que solicitou a dispensa após acerto para defender o Consolade Sapporo, do Japão. A Ponte teria uma compensação financeira, não revelada pelos dirigentes. Desta forma, o jogador deixa o Majestoso com uma passagem meteórica. Ele foi contratado dia 1º de abril e jogou apenas durante parte de dois jogos, contra o Figueirense e diante do Paysandu. Ele irá para o futebol japonês no lugar do meia Beto, ex-Flamengo, que estaria voltando ao Brasil. O Consolade Sapporo é dirigido pelo técnico brasileiro João Carlos Costa. Reginaldo Vital já atuou no futebol do Japão na temporada 2001/2002 quando defendeu o Gamba Osaka. O técnico Abel Braga não se importou com a saída, uma vez que o jogador não era titular. Ele também acha que a fase de ?desistência" já acabou. Desde o início do ano, mais de 15 jogadores deixaram o elenco pontepretano, principalmente pela crise financeira enfrentada pelo time campineiro. Na tarde de terça-feira, os reservas da Ponte venceram jogo-treino, por 3 a 1, contra o Rio Claro, que participa do Campeonato Paulista da Série A3. A partir desta quarta-feira, Abel Braga vai se concentrar no jogo contra o Paraná, sábado, em Curitiba. O jogo foi transferido das 16 para as 17 horas.