Volante Túlio faz a festa dos torcedores no Botafogo O volante Túlio foi a principal atração na apresentação dos jogadores do Botafogo, nesta terça-feira, em General Severiano. Cerca de 100 torcedores que compareceram no local festejaram o atleta, que retorna ao clube após ter saído em 2005 para atuar no Oita Trinita, do Japão. ?A sensação é a de estar voltando para casa. Fico muito feliz de estar aqui. E espero que os dois próximos anos sejam marcados por títulos?, disse Túlio. ?Vejo o Botafogo com um grupo capaz de ganhar de qualquer adversário e com condições de ganhar os títulos que vamos disputar neste ano.? Somente dois jogadores não compareceram na reapresentação do clube. O lateral-esquerdo Xavier e o volante Diguinho tiveram problemas para embarcar de volta ao Rio e só vão estar no clube nesta quarta. Já o atacante Dodô ainda não tem data prevista para retornar ao Botafogo, porque seu contrato com o Al-Ain, dos Emirados Árabes, só terminará no dia 31.