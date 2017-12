Volante Wendel, ex-Palmeiras e Santos, reforça o Mogi Mirim no Paulistão O volante Wendel, de 34 anos, que teve passagens por Santos e Palmeiras, é o novo reforço do Mogi Mirim para a disputa do Campeonato Paulista. Polivalente, o jogador também pode ser aproveitado na lateral direita e já jogou ainda na Ponte Preta e no Atlético-PR, entre outros clubes. Na temporada de 2015, atuou pelo Boa na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.