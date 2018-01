Volante Ygor é a novidade do Vasco O retorno do volante Ygor, afastado do time para um tratamento cardíaco, é a principal novidade do Vasco para a partida contra o Volta Redonda, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira, pela penúltima rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Há duas semanas, o jogador foi submetido a um cateterismo para corrigir uma arritmia. "É um recomeço, mas estou confiante e recebendo todo o apoio dos companheiros", afirmou Ygor. "O problema no coração foi resolvido e não há mais perigo." A partida contra o Volta Redonda é decisiva para as pretensões do Vasco na Taça Guanabara, onde os dois melhores do grupo se classificam à semifinal da competição. O adversário lidera a chave A, com sete pontos, seguido pelo Botafogo, também com sete, dois a mais do que o time de São Januário. "É uma partida importante porque pode praticamente nos assegurar a classificação ou não", destacou Robson Luis. "Sabemos que será um jogo difícil, mas o Vasco é grande e tem que se impor em campo." Por atuar em seu estádio, o Volta Redonda está apostando na força de sua torcida para fazer pressão psicológica nos jogadores do Vasco. Até o início da noite desta quarta-feira, dos 18 mil ingressos colocados à venda, 9 mil já haviam sido comercializados. Além disso, há 33 jogos a equipe do sul Fluminense não é derrotada e, no Carioca, ainda não sofreu gols.