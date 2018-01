Volantes: o segredo do São Paulo A dupla de volantes Josué e Mineiro é um dos motivos da boa campanha do São Paulo em 2005. Vieram do Goiás e São Caetano, respectivamente, sem custo algum, porque o vínculo contratual havia terminado. Ganham salários compatíveis com o mercado e jogam bem. Uma solução simples, do tipo que faz muito adversário lamentar não ter pensado nisso antes. ?Com eles, eu mantive a força de marcação e ganhei uma saída de bola melhor e mais força no ataque?, diz Leão, fazendo a comparação com Alê e Renan, os volantes do ano passado, autênticos ?pegadores?. ?Com uma defesa forte como a do ano passado, ficamos em terceiro no Brasileiro. Mas para ser campeão, é preciso arriscar mais?, diz Leão, que recuou da primeira ousadia tentada no ano. Ele iniciou a temporada com apenas dois zagueiros, mas a experiência terminou após 135 minutos de futebol e quatro gols sofridos, contra Ituano e América. ?Voltei com três zagueiros, mas eles têm de dar conta da marcação, permitindo a saída dos alas e também a escalação de dois volantes ofensivos. Vamos atacar muito mais e sofrer mais riscos também.? É aí que Josué e Mineiro entram, dando muito mais qualidade ao meio-de-campo. ?Sempre joguei assim lá no Goiás. Foram sete anos até vir para o São Paulo. É muito bom ver que estou sendo reconhecido aqui?, diz Josué, de 25 anos. Ele é pernambucano e foi revelado pelo Porto de Caruaru. ?Jogava junto com o Araújo (atacante que está no futebol japonês) e fizemos um bom Campeonato Pernambucano em 1996. O Goiás foi mais rápido que os times grandes de Pernambuco e fiquei esse tempo todo lá.? Em oito jogos, Josué fez três gols e levou três cartões amarelos. Números exagerados. ?Não levo tantos cartões assim e minha média é de cinco gols por ano. Tomara que eu consiga diminuir os cartões e fazer mais gols?, diz o jogador, que dará lugar a Renan, quinta-feira, contra a Portuguesa Santista. Gol é bom e Mineiro também gosta. Mas ainda não fez. E não tem pressa em fazer. ?Sei que a minha tarefa é outra e espero colaborar desse jeito, marcando e dando bons passes, mas se fizer um gol vou comemorar muito.? Mineiro é tímido, fala baixo e só comete algum exagero quando prega o valor da seriedade no futebol. Jura, por exemplo, que não tem prazer extra em ganhar clássicos. ?Todo jogo vale três pontos. Por isso, tem de jogar sério sempre porque o campeonato é de pontos corridos e não se pode bobear.? Má notícia para a Portuguesa Santista. Mineiro estará em campo, praticando futebol à sua maneira. ?Para mim, é como se fosse um clássico.?