Vôlei embarca para a Europa nesta 3ª Única invicta na Liga Mundial, em oito jogos, a seleção brasileira masculina de vôlei embarca nesta terça-feira para a Europa, onde terá mais quatro jogos, contra Espanha e Portugal. Ganhando apenas quatro sets, a equipe do técnico Bernardo Rezende já estará na fase final, que será disputada em Roma, na Itália, de 16 a 18 de julho. Neste fim de semana, o Brasil enfrenta a Espanha em Valladolid ? sábado à tarde e domingo pela manhã. Lideram estatísticas, pelo Brasil, Anderson no ataque, Escadinha na defesa e Dante em recepção. O levantador Marcelinho e o ponteiro Roberto Minuzzi foram dispensados pelo técnico Bernardinho. Nalbert viaja junto com a delegação brasileira. Veja a equipe que segue para os jogos na Europa Levantadores Maurício e Ricardinho Opostos Anderson e André Nascimento Ponteiros Dante, Giovane, Giba e Murilo Meios-de-rede Henrique, Gustavo, Rodrigão e André Heller Líbero Escadinha