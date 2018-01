Vôlei: São Caetano e Pinheiros buscam vaga O Açúcar União/São Caetano decide amanhã, contra o Pinheiros, quem enfrentará o BCN/Osasco na final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. O SporTV transmite ao vivo o jogo, às 20h30, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano. No ano passado, a decisão foi entre BCN, o atual campeão, e São Caetano. A final pode se repetir.