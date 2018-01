Vôlei: Suzano vence e volta à liderança O Wizard/Suzano conquistou na noite desta quarta-feira sua segunda vitória no returno do Campeonato Paulista Masculino de Vôlei, ao derrotar o Adep/Mogi por 3 sets a zero. A partida, realizada no Ginásio da Universidade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, teve as parciais de 25/17, 25/15 e 25/16, em 1h11 de jogo. Com o resultado - a oitava vitória em nove jogos - o Suzano volta à liderança do campeonato. Na outra partida da noite, o Fupes/Palácio Bingo, de Santos, venceu de virada o Shopping Jaraguá/CNA, por 3 a 2 (22/25, 19/25, 25/17, 25/17 e 15/13), em 1h49 minutos, no Ginásio Gigantão, em Araraquara.