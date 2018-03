Vôlei: Vinhedo se apresenta à Seleção O levantador Vinhedo, de 22 anos, recém-contratado pela Unisul, apresentou-se nesta segunda-feira à Seleção Brasileira de Vôlei, em Saquarema, Rio de Janeiro (RJ), onde a equipe do técnico Bernardinho Rezende treina para a Liga Mundial, com estréia no sábado, em Caracas, contra a Venezuela (às 19 horas de Brasília). No dia seguinte, no mesmo local, as equipes voltam a se enfrentar. Brasil e Venezuela integram o Grupo A, ao lado de Portugal e Japão. No B estão Itália, Cuba, Bulgária e França. Sérvia e Montenegro. Grécia, Argentina e Polônia formam o Grupo C. A Venezuela não contará com Thomás Ereú, do time espanhol Tenerife, que sofreu lesão no joelho. "Thomás terá de passar por cirurgia", explicou Alejandro Terenzani, secretário-geral da Federação Venezuelana de Vôlei. Seu substituto será anunciado na quarta-feira pelo técnico cubano Eliseo Ramos. Disputam a vaga Andrés Manzanillo e Franklin García.