Volkswagen assina acordo de patrocínio com D.C. United

A montadora alemã Volkswagen assinou nesta terça-feira um contrato milionário de cinco anos com o D.C .United, que disputa o Campeonato Americano de Futebol. Kevin Payne, presidente do clube, afirmou à Agência Efe que os valores da parceria são superados apenas pelo acordo que o Los Angeles Galaxy, time do inglês David Beckham, assinou com a empresa Herbalife em 2007. A equipe de Washington, que conta com o atacante brasileiro Luciano Emilio, não divulgou o valor do patrocínio, mas fontes ligadas ao DC United afirmam que a montadora alemã pagará mais de US$ 3 milhões (R$ 5,1 milhões) por ano, enquanto o time de Beckham receberia cerca de US$ 5 milhões (R$ 8,5 milhões) anualmente da Herbalife. Além disso, Payne afirmou que a Volkswagen assinará um acordo de patrocínio individual com o meia argentino Marcelo Gallardo. Entre as iniciativas dirigidas aos torcedores, a parceria prevê a construção de um espaço com capacidade para mil pessoas. O local terá videogames, poltronas de relaxamento e exposição de veículos.